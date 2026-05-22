В Тегеране прошла еще одна встреча главы МВД Пакистана и главы МИД Ирана

Иранские СМИ сообщили, что министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви провел в Тегеране еще одну встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Согласно сообщению агентства IRNA, стороны обсудили предложения по преодолению разногласий в рамках продолжающихся контактов между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Пакистана.

Ранее иранские источники сообщали, что Иран и США обмениваются посланиями с целью выработать рамки возможного соглашения. Подробности обсуждаемых предложений официально не раскрываются.