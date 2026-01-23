В Иране продолжаются протесты, казни не прекращаются. Не исключено военное решение

Из Ирана продолжают поступать сообщения о жестоком подавлении протестов, начавшихся на фоне экономического кризиса и затем переросших в антиправительственные выступления. В условиях информационной блокады, отключений связи и интернета, независимая проверка данных затруднена.

Британский телеканал BBC сообщил о казни в Мешхеде фитнес-тренера Али Рахбара, задержанного примерно десять дней назад. Оппозиционные источники утверждают, что в тот же день были и другие казни. Отмечается, что власти Ирана не отрицают продолжение казней, но утверждают, что казнят преступников (убийц, наркодельцов и др.), а не участников протестов.

По данным HRANA (Human Rights Activists News Agency), на которые ссылаются западные СМИ, подтверждены данные о более 4900 погибших, еще примерно 9300 сообщений о гибели людей проверяются. Число задержанных превышает 26 тысяч человек.

Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Иране Май Сато заявляла, что число погибших среди гражданских – не менее 5000, но, по данным медицинских источников внутри Ирана, могли погибнуть до 20 тысяч и более человек.

Власти Ирана обнародовали собственную оценку, заявив о 3117 погибших, включая сотрудников силовых структур.

Иранские оппозиционные СМИ отмечают, что президент США Дональд Трамп, делающий противоречивые заявления по поводу ситуации в Иране, выдает желаемое за действительное – протесты не прекратились, казни не прекратились, люди продолжают гибнуть, режим аятолл не считается ни с мнением Трампа, ни с мнением других мировых лидеров.

В сложившейся ситуации остается высокой вероятность военного решения. Армия США продолжает концентрировать силы на Ближнем Востоке. Повышена готовность в Израиле. В Европе тем временем продолжают говорить, прежде всего, о новых санкциях против Тегерана.