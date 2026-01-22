x
22 января 2026
|
последняя новость: 14:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 января 2026
|
22 января 2026
|
последняя новость: 14:54
22 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

США наращивают группировку на Ближнем Востоке, хотя Трамп не говорит о намерении атаковать Иран

США
Иран
Война с Ираном
Centcom
время публикации: 22 января 2026 г., 14:13 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 14:14
США наращивают группировку на Ближнем Востоке, хотя Трамп не говорит о намерении атаковать Иран
AP Photo/Shigeki Miyajima

США продолжают наращивать группировку на Ближнем Востоке на фоне эскалации вокруг Ирана. Авианосец Abraham Lincoln вместе с эсминцами Spruance, Michael Murphy и Frank E. Petersen Jr. подходит к Аравийскому морю, в Иорданию переброшены истребители F-15E, усиливается ПВО.

Вскоре авиакрыло Abraham Lincoln, включающее самолеты F-35C, F/A-18E/F, самолеты РЭБ EA-18G Growler, ДРЛО E-2D Hawkeye, конвертопланы снабжения CMV-22B Osprey, а также вертолеты MH-60R/S, окажется в радиусе возможных действий в регионе для поражения целей в Иране.

Ранее CENTCOM сообщил о прибытии в регион эскадрильи F-15E Strike Eagle для "повышения боеготовности и обеспечения безопасности и стабильности в регионе".

Издание The Wall Street Journal сообщало, что США перебрасывают дополнительные средства ПВО/ПРО, включая комплексы Patriot и THAAD, чтобы прикрыть силы США и союзников на фоне риска ответных ударов.

Накануне президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений, по которым складывается впечатление, что он пока не намерен отдавать приказ о нанесении ударов по целям в Иране. Управление тылом Израиля не публиковало за последнюю неделю никаких предупреждений об изменении ситуации. Однако вероятность начала боевых действий против режима аятолл остается высокой, и постепенно в регионе накапливается достаточно сил для мощной и длительной военной операции.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 января 2026

Протесты в Иране продолжаются, США накапливают силы на Ближнем Востоке
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 января 2026

Группа авианосца Abraham Lincoln вошла в Индийский океан по пути на Ближний Восток