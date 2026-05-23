Более 1,5 миллиона паломников прибыли в Саудовскую Аравию для участия в хадже

Более 1,5 миллиона паломников прибыли в Саудовскую Аравию из-за рубежа для участия в предстоящем хадже, сообщил официальный представитель королевства. Число иностранных гостей в этом году превысило прошлогодние показатели, несмотря на продолжающуюся войну на Ближнем Востоке, сообщает Times of Israel.

Крупнейшие авиакомпании ОАЭ, Катара и Бахрейна приложили значительные усилия для оперативного восстановления большей части своих мощностей после многонедельного закрытия воздушного пространства и массовой отмены рейсов.

Несмотря на все логистические трудности, паломники продолжают массово прибывать в Саудовскую Аравию для участия в хадже этого года.

"Общее число паломников, прибывших из-за границы, достигло 1518153 человек", – заявил на пресс-конференции командующий силами паспортного контроля хаджа в Саудовской Аравии Салех аль-Мурабба.