Президент Ливана осудил удар ВВС ЦАХАЛа по Бейруту

Президент Ливана Жозеф Аун в официальном заявлении осудил удар ЦАХАЛ по южным пригородам Бейрута и назвал его "доказательством безразличия Израиля к многократным призывам прекратить свои атаки по Ливану".

Аун добавил: "Ливан, который уже почти год соблюдает режим прекращения боевых действий и предлагает различные варианты решения конфликта, вновь призывает международное сообщество вмешаться с силой и серьезностью с целью остановить агрессию и защитить суверенитет страны".