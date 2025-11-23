x
23 ноября 2025
|
последняя новость: 18:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 ноября 2025
|
23 ноября 2025
|
последняя новость: 18:52
23 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Президент Ливана осудил удар ВВС ЦАХАЛа по Бейруту

Ливан
Хизбалла
Израиль
время публикации: 23 ноября 2025 г., 17:28 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 17:28
Президент Ливана осудил удар ВВС ЦАХАЛа по Бейруту
AP Photo/Hussein Malla

Президент Ливана Жозеф Аун в официальном заявлении осудил удар ЦАХАЛ по южным пригородам Бейрута и назвал его "доказательством безразличия Израиля к многократным призывам прекратить свои атаки по Ливану".

Аун добавил: "Ливан, который уже почти год соблюдает режим прекращения боевых действий и предлагает различные варианты решения конфликта, вновь призывает международное сообщество вмешаться с силой и серьезностью с целью остановить агрессию и защитить суверенитет страны".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 ноября 2025

779-й день войны: действия в Газе, удары в Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 ноября 2025

Офис премьера Израиля подтвердил: в Бейруте атакован начальник штаба "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 ноября 2025

Источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на востоке Ливана