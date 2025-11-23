Офис премьера Израиля подтвердил: в Бейруте атакован начальник штаба "Хизбаллы"

Офис премьер-министра Израиля сообщает: некоторое время назад ЦАХАЛ атаковал в Бейруте начальника штаба "Хизбаллы", который руководил укреплением и вооружением террористической организации.

"Премьер-министр Нетаниягу отдал приказ об атаке по рекомендации министра обороны и начальника ген штаба. Израиль полон решимости действовать для достижения своих целей в любом месте и в любое время", – сказано в официальном сообщении канцелярии главы правительства Израиля.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что днем 23 ноября ЦАХАЛ атаковал "ключевого террориста Хизбаллы" в Бейруте.

По данным СМИ, целью был Хайтам Али Табатбай (Абу Али Табатбай), известный своей деятельностью в Сирии и Йемене. Ранее его уже пытались ликвидировать в Дамаске. В современной военной структуре "Хизбаллы" он считался "номером 2", являясь фактическим начальником штаба организации.

26 октября 2016 года Государственный департамент США внес Табатабая в список особо опасных международных террористов. За информацию, которая позволила бы ликвидировать или арестовать террориста было обещано 5 миллионов долларов.

Ливанские источники передают, что был нанесен авиаудар по цели в жилом доме в районе Харет Хрейк, в Дахии, на юге Бейрута.

Информация уточняется.

Отметим, что ЦАХАЛ не атаковал цели в Бейруте с 25 июня 2025 года – тогда удары были нанесены в последний день войны "Народ как лев" против Ирана.

23 ноября БПЛА ЦАХАЛа также атаковал автомобиль в районе Айта аш-Шааб, на юге Ливана. Один убитый.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на заседании правительства в воскресенье, 23 ноября, заявил, что Израиль продолжит наносить удары по "Хизбалле" в Ливане и по ХАМАСу в Газе, не запрашивая "чьих-либо разрешений". Говоря о ситуации на севере и в Газе, Нетаниягу отметил: "Мы продолжаем бить по террору на нескольких фронтах. В минувшие выходные ЦАХАЛ наносил удары в Ливане, и мы будем делать все необходимое, чтобы не позволить "Хизбалле" восстановить свой потенциал угрозы против нас. То же самое мы делаем и в секторе Газы". По словам Нетаниягу, с момента объявления перемирия в Газе ХАМАС "не прекращает его нарушать", предпринимая попытки проникновения за "желтую линию" и атаки на израильских военных. "Мы сорвали эти попытки, мощно ответили и заставили их заплатить очень высокую цену", – сказал премьер, упомянув ликвидации боевиков, выходивших из туннелей в Рафиахе. Нетаниягу отверг заявления, будто Израиль обязан получать внешнее одобрение для своих действий: "Все разговоры о том, что мы "должны получать разрешения" от тех или иных – это абсолютная ложь. Мы действуем независимо от кого-либо. Немедленные действия по срыву атак осуществляются ЦАХАЛом автоматически. Что касается ответных ударов, решения проходят через министра обороны и в конечном итоге доходят до меня, и мы решаем без всякой зависимости от каких-либо внешних факторов. Израиль сам несет ответственность за свою безопасность".

В воскресенье ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям в секторе Газы. При этом, судя по всему, речь идет об ограниченных действиях – формально соглашение о прекращении огня остается в силе. Минувшей ночью для нанесения ударов по целям на востоке Хан-Юниса и в Рафиахе были задействованы авиация и артиллерия. Также артиллерия ЦАХАЛа утром обстреливала цели на востоке Аль-Бурейджа, в центре сектора.