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Мир

Трамп: "Иран пока не готов к сделке, но скоро будет готов"

Война с Ираном
Дональд Трамп
время публикации: 22 июля 2026 г., 23:21 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 23:21
Трамп на митинге в штате Джорджия
AP Photo/Erik S. Lesser

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран заинтересован в заключении сделки, но пока не готов принять его условия.

"По ним наносятся очень сильные удары, и они хотят заключить сделку. Но каждый раз, когда они заключают соглашение, они хотят изменить его, изменить все. Они еще не готовы, но будут готовы очень скоро", – заявил он на митинге в средней школе в Мариетте (штат Джорджия).

Эти слова прозвучали после того, как президент США пригрозил наносить удары по национальной инфраструктуре Ирана в ответ за каждое нападение в Ормузском проливе. Американский президент заявил, что за каждый обстрел судна США будут уничтожать один мост или одну электростанцию на территории Ирана.

В ответ на угрозы Трампа представитель КСИР заявил, что Иран ответит на действия США ударами по энергетической и нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива.

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