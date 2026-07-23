Трамп: "Реализация ядерного договора с Саудовской Аравией – только в рамках соглашений Авраама"

Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social заявление, согласно которому реализация заключенного с Саудовской Аравией ядерного договора будет зависеть от присоединения королевства к соглашениям Авраама, то есть - признания Израиля.

"Договор о мирном атоме (исключающий возможность обогащения), который обеспечивает Саудовской Аравии только невоенное использование – как это делают Иран и Объединенные Арабские Эмираты, будет утвержден, но это полностью зависит от присоединения Саудовской Аравии к крайне успешным соглашениям Авраама", – написал он.

В рамках соглашений Израиль подписал мирный договор с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. Предполагалось, что это сделает и Саудовская Аравия, однако власти королевства отказались делать это без израильских шагов к созданию палестинского государства.