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Пресса

Трамп в интервью 12-му телеканалу: "Я готов возобновить масштабную войну с Ираном, решение близко"

Иран
Дональд Трамп
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 23 июля 2026 г., 19:29 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 19:35
Трамп в интервью 12-му телеканалу: "Я готов возобновить масштабную войну с Ираном, решение близко"
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп сообщил в телефонном интервью 12-му израильскому телеканалу, что всерьез рассматривает возможность возобновления войны против Ирана, отметив, что новая операция будет более масштабной, чем "Эпическая ярость".

"Я близок к принятию этого решения. Мы полностью к нему готовы", – заявил Бараку Равиду. При этом канал подчеркнул, что, согласно другим источникам, решение еще не принято, а вооруженные силы США не получили каких-либо новых приказов.

"Если я попрошу об этом, Израиль присоединится через две минуты. Однако мы не нуждаемся ни в чьей помощи", – сказал Трамп. Он отметил, что присоединение Израиля к операции будет иметь для него последствия. Очевидно, президент имел в виду возобновление иранских ударов.

Пресса
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