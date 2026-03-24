Ynet: Аракчи в разговоре с Виткоффом дал понять, что Иран готов двигаться к соглашению

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с американским посланником Стивом Виткоффом дал понять, что Исламская республика готова двигаться к соглашению, сообщает Ynet.

В сообщении со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора, говорится, что Аракчи заявил своим американским коллегам, что Иран получил одобрение от нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи на "быстрое урегулирование вопроса" при условии выполнения условий Тегерана.

В сообщении добавляется, что Израиль не принимал участия в переговорах и узнал о них из других источников.

Когда Трамп решил объявить миру о существовании канала связи с Ираном, который до того момента был глубоко засекречен – настолько, что даже в его собственной администрации о нем знали лишь немногие, – Тегеран поспешил выступить с резким опровержением.