24 марта 2026
последняя новость: 14:43
Ближний Восток

В Иране задержали 466 подозреваемых в "дестабилизирующей онлайн-деятельности"

Война с Ираном
Иран
время публикации: 24 марта 2026 г., 13:53 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 13:53
В Иране задержали 466 подозреваемых в "дестабилизирующей онлайн-деятельности"
AP Photo/Vahid Salemi

Иранская полиция сообщила во вторник, 24 марта, об аресте 466 человек, обвиняемых в "онлайн-деятельности, связанной с попытками США и Израиля создать нестабильность".

В заявлении информационного центра полиции говорится, что аресты стали результатом "разведывательных и технических наблюдений", проводившихся в последние дни.

Задержанных обвиняют в том, что они "сеяли панику", "поддерживали врага" и "способствовали созданию деструктивных элементов в киберпространстве".

