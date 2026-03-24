В Иране задержали 466 подозреваемых в "дестабилизирующей онлайн-деятельности"
время публикации: 24 марта 2026 г., 13:53 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 13:53
Иранская полиция сообщила во вторник, 24 марта, об аресте 466 человек, обвиняемых в "онлайн-деятельности, связанной с попытками США и Израиля создать нестабильность".
В заявлении информационного центра полиции говорится, что аресты стали результатом "разведывательных и технических наблюдений", проводившихся в последние дни.
Задержанных обвиняют в том, что они "сеяли панику", "поддерживали врага" и "способствовали созданию деструктивных элементов в киберпространстве".