x
24 марта 2026
|
последняя новость: 14:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 марта 2026
|
24 марта 2026
|
последняя новость: 14:43
24 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

МИД Катара: конфликт с Ираном должен быть урегулирован дипломатическим путем

Катар
Война с Ираном
время публикации: 24 марта 2026 г., 13:46 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 13:53
МИД Катара: конфликт с Ираном должен быть урегулирован дипломатическим путем
AP Photo/Vahid Salemi

Представитель министерства иностранных дел Катара заявил во вторник, 24 марта, что конфликт с Ираном должен быть урегулирован дипломатическим путем.

"Мы должны положить конец этой войне дипломатическим путем, мы поддерживаем все неформальные и формальные дипломатические каналы", – заявил пресс-секретарь.

При этом представитель МИДа заявил, что "Катар не предпринимает прямых попыток выступить посредником между двумя сторонами".

Он добавил, что "полное уничтожение Ирана недопустимо", и подчеркнул необходимость сосуществования в регионе.

Ближний Восток
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook