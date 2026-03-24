МИД Катара: конфликт с Ираном должен быть урегулирован дипломатическим путем

Представитель министерства иностранных дел Катара заявил во вторник, 24 марта, что конфликт с Ираном должен быть урегулирован дипломатическим путем.

"Мы должны положить конец этой войне дипломатическим путем, мы поддерживаем все неформальные и формальные дипломатические каналы", – заявил пресс-секретарь.

При этом представитель МИДа заявил, что "Катар не предпринимает прямых попыток выступить посредником между двумя сторонами".

Он добавил, что "полное уничтожение Ирана недопустимо", и подчеркнул необходимость сосуществования в регионе.