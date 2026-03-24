Бейрут подвергся ракетному обстрелу из Ирана

Во вторник, 24 марта, из Ирана была запущена баллистическая ракета в сторону ливанской столицы. Ракета упала на незастроенной местности возле Бейрута.

Ракетный обстрел был осуществлен спустя несколько часов после того, как правительство Ливана лишило аккредитации иранского посла в Бейруте Мохаммада Резу Шибани, объявив его персоной нон грата и предписав покинуть страну до 29 марта. Шибани обвиняется в нарушении дипломатических норм.