24 марта 2026
|
последняя новость: 16:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 марта 2026
|
24 марта 2026
|
последняя новость: 16:26
24 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Бейрут подвергся ракетному обстрелу из Ирана

Война с Ираном
Иран
Ливан
время публикации: 24 марта 2026 г., 16:05 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 16:12
Бейрут подвергся ракетному обстрелу из Ирана
AP Photo/Mohammed Zaatari

Во вторник, 24 марта, из Ирана была запущена баллистическая ракета в сторону ливанской столицы. Ракета упала на незастроенной местности возле Бейрута.

Ракетный обстрел был осуществлен спустя несколько часов после того, как правительство Ливана лишило аккредитации иранского посла в Бейруте Мохаммада Резу Шибани, объявив его персоной нон грата и предписав покинуть страну до 29 марта. Шибани обвиняется в нарушении дипломатических норм.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 марта 2026

Ливан объявил иранского посла персоной нон грата