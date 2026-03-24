x
24 марта 2026
|
последняя новость: 13:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 марта 2026
|
24 марта 2026
|
последняя новость: 13:18
24 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Ливан объявил иранского посла персоной нон грата

Иран
Ливан
время публикации: 24 марта 2026 г., 13:18 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 13:25

Правительство Ливана лишило аккредитации иранского посла в Бейруте Мохаммада Резу Шибани, объявив его персоной нон грата и предписав покинуть страну до 29 марта. Ливанский посол в Тегеране отозван для консультаций.

При этом министерство иностранных дел Ливана подчеркивает: речь не идет о разрыве отношений, а о снижении их уровня. Во главе посольства будет стоять временный поверенный в делах.

5 марта правительство Ливана приняло решение о запрещении деятельности в стране Корпуса стражей исламской революции. "Любая деятельность в военной сфере или сфере безопасности, независимо от статуса или прикрытия тех, кто ее ведет, будет пресекаться, а ответственные – арестовываться", – говорилось в заявлении.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook