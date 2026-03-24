Ливан объявил иранского посла персоной нон грата

Правительство Ливана лишило аккредитации иранского посла в Бейруте Мохаммада Резу Шибани, объявив его персоной нон грата и предписав покинуть страну до 29 марта. Ливанский посол в Тегеране отозван для консультаций.

При этом министерство иностранных дел Ливана подчеркивает: речь не идет о разрыве отношений, а о снижении их уровня. Во главе посольства будет стоять временный поверенный в делах.

5 марта правительство Ливана приняло решение о запрещении деятельности в стране Корпуса стражей исламской революции. "Любая деятельность в военной сфере или сфере безопасности, независимо от статуса или прикрытия тех, кто ее ведет, будет пресекаться, а ответственные – арестовываться", – говорилось в заявлении.