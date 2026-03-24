Один из лидеров Ирана Мохсен Резайи: "Война будет продолжаться"

Советник верховного лидера, секретарь Совета политической целесообразности Ирана, бывший главком КСИР Мохсен Резайи выступил с заявлением по поводу дальнейшего развития событий.

"Трамп ошибается в своих оценках по поводу нанесения ущерба инфраструктуре", – сказал Резайи. И далее, обращаясь к президенту США, он заявил: "Если вы нанесете ущерб инфраструктуре, ответом будет не "око за око". Я говорю о принципе "голова за око, рука и нога за око" – вас парализует и вы утонете в Персидском заливе. Последние дни, отведенные на спасение Америки, подходят к концу. Пусть союзники Америки помогут вам как можно скорее выйти из этой кампании".

"Война будет продолжаться до тех пор, пока не будет возмещен весь причиненный нам ущерб, пока не будут сняты все экономические санкции и пока не будут получены международные правовые гарантии невмешательства Америки в дела Ирана. До тех пор война будет продолжаться", – заверил Резайи.

Отметим, что на фоне ликвидации множества политических и военных лидеров Ирана, влияние 71-летнего Мохсена Резайи во властных структурах Исламской республики значительно возросло.

Мохсен Резайи по этнической принадлежности – лур. До исламской революции 1979 года учился в Иранском университете науки и технологии на факультете машиностроения. В 2001 году получил степень по экономике в Тегеранском университете. Возглавил "Корпус стражей исламской революции" в 1981 году в возрасте 27 лет, через несколько месяцев после начала ирано-иракской войны (ранее возглавлял разведывательное подразделение КСИР), сменив на этом посту Мустафу Чамрана, убитого 21 сентября 1981 года на фронте. Он стал вторым главнокомандующим КСИР и до сих пор самым молодым из всех. В 1997 году подал в отставку и был избран в состав Совета по определению политической целесообразности. Вскоре он стал секретарем совета, а также председателем комитета по экономике и коммерции.

Мохсен Резайи участвовал в президентских выборах 2021 года.

В ноябре 2006 года власти Аргентины подали в Интерпол заявление о международном розыске Резайи, наряду с еще шестью гражданами Ирана, по подозрению в причастности к взрыву в еврейском культурном центре Буэнос-Айреса в 1994 году (85 человек погибло, 151 ранен). По сведениям перебежавшего в США сына Мохсена Резайи Ахмада, взрыв готовил и его отец. Тем не менее, Аргентина никогда не предъявляла Ирану запрос на его экстрадицию.