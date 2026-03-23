Трамп: "Переговоры с Ираном проходят прекрасно, Ормузский пролив мы будем контролировать сообща"

Президент США выступил 23 марта с несколькими заявлениями, в которых рассказал о ходе переговоров с Ираном и о своем представлении о предстоящем урегулировании. При этом иранская сторона отрицает проведение переговоров.

В беседе с CNN американский лидер обещал, что Ормузский пролив очень скоро будет открыт для судоходства, при этом он будет находится под совместным контролем США и Ирана: "Мы будем контролировать его со следующим аятоллой, кем бы этот аятолла ни был". Отметим, что глава Ирана – "рахбар", высший руководитель, а аятолла – духовный титул, обладателей которого в Иране множество.

"Будет очень серьезное изменение режима. Но мы ведем переговоры с серьезными и очень разумными людьми. Те, кто причастен, знают, о ком идет речь. Они очень уважаемы, возможно, один из них – тот, кто нам нужен", – сказал Трамп. По его словам, собеседник американцев – это очень уважаемый представитель руководства нынешнего режима, но не Моджтаба Хаменеи.

Трамп рассказал, что переговоры проходят прекрасно, проект соглашения состоит из 15 пунктов, однако подробно коснулся лишь одного из них: Иран обязался не создавать ядерное оружие. Отметим, что режим аятолл и ранее выступал с подобными обещаниями, одновременно продолжая обогащение урана.

С американской стороны переговоры ведут Стивен Виткофф и Джаред Кушнер. "Мы хотим заключить соглашение, Иран хочет заключить соглашение. В ближайшие пять дней мы увидим, как обстоят дела. Если все пойдет хорошо, заключим договор, нет – продолжим бомбить", – пригрозил Трамп.

Выступая в Мемфисе, американский президент заявил, что Иран пошел на переговоры после того, как он пригрозил ударами по электрической системе Ирана. "Мы планировали начать завтра уничтожать электростанции, но мы с этим подождем. Надеюсь, делать этого не придется, если соглашение будет для нас хорошим. На этот раз они серьезны", – заявил он.

Согласно сообщениям в израильских СМИ, Иерусалим был уведомлен об усилиях США по проведению переговоров с Ираном.

В частности, сайт Ynet цитирует источник, который заявляет, что "Израиль был уведомлен о решении президента США отложить крайний срок ультиматума, выдвинутого Ирану". По его словам, "американцы попросили Израиль приостановить удары по электростанциям и инфраструктурным объектам в Иране".

Новостная служба медиакорпорации "Кан" цитирует израильский источник, который сообщил, что в качестве посредников на переговорах с Ираном также выступали Турция и Пакистан.

О том, что Пакистан выступает посредником сообщил также журналист телеканала "Кешет-12" Барак Равид. Он сообщил, что переговоры должны состояться на этой неделе в столице Пакистана, американскую делегацию на них будет представлять вице-президент Джей Вэнс. "Осведомленный источник" сообщил журналисту, что Вэнс говорил 23 марта с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.