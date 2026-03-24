24 марта 2026
Ближний Восток

время публикации: 24 марта 2026 г., 13:25 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 14:10
В Иране назначен преемник ликвидированного Лариджани
Wikipedia.org. Фото: Hossein Zohrevand/Tasnim News Agency

В Иране назначен новый секретарь Высшего совета национальной безопасности. Преемником Али Лариджани стал Мохаммад Багер Зольхадр, бывший высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Мехди Табатабаи, заместитель президента Ирана Масуда Пезешкиана, сообщил в социальной сети X, что назначение было одобрено верховным лидером и официально произведено президентом.

Мохаммад Багер Зольхадр ранее занимал важные посты в силовых структурах, включая должность заместителя министра внутренних дел по вопросам безопасности и ряд руководящих позиций в командной структуре вооруженных сил Ирана.

Отметим, что несколько дней назад СМИ сообщали, что преемником Лариджани стал Хосейн Дехган. Однако эта информация не подтвердилась.

Али Лариджани был ликвидирован в Тегеране 17 марта.

