КСИР угрожает ударами по силам ЦАХАЛа на севере Израиля и в секторе Газы

Во вторник, 24 марта, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что нанесет удары по позициям израильских войск на севере Израиля и в секторе Газы, если Израиль атакует гражданское население в Ливане и на палестинских территориях.

В заявлении КСИР говорится, что Израиль "перешел все красные линии", и содержится предупреждение о том, что любые подобные атаки повлекут за собой ответные меры.

Согласно заявлению КСИР, районы сосредоточения израильских сил на севере Израиля и вокруг сектора Газы подвергнутся "массированным ударам ракет и беспилотников без каких-либо ограничений".