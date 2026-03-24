x
24 марта 2026
|
последняя новость: 11:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 марта 2026
|
24 марта 2026
|
последняя новость: 11:45
24 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

На востоке Саудовской Аравии перехвачены десятки иранских дронов

Война с Ираном
Саудовская Аравия
Иран
время публикации: 24 марта 2026 г., 11:07 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 11:10
На востоке Саудовской Аравии перехвачены десятки иранских дронов
Соцсети

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что за минувшие сутки над Восточной провинцией королевства было перехвачено более 30 иранских дронов. На территории провинции расположены основные месторождения нефти и стратегические объекты топливной инфраструктуры.

Как утверждают арабские СМИ и, в частности, телеканал "Аль-Арабия", именно на государства Залива приходится львиная доля иранских ударов. Около 85% ракет и беспилотных летательных аппаратов, выпущенных Ираном, были направлены по арабским странам, и только 15% – по Израилю.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
