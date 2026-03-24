На востоке Саудовской Аравии перехвачены десятки иранских дронов
время публикации: 24 марта 2026 г., 11:07 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 11:10
Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что за минувшие сутки над Восточной провинцией королевства было перехвачено более 30 иранских дронов. На территории провинции расположены основные месторождения нефти и стратегические объекты топливной инфраструктуры.
Как утверждают арабские СМИ и, в частности, телеканал "Аль-Арабия", именно на государства Залива приходится львиная доля иранских ударов. Около 85% ракет и беспилотных летательных аппаратов, выпущенных Ираном, были направлены по арабским странам, и только 15% – по Израилю.
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 24 марта 2026