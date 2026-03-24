На востоке Саудовской Аравии перехвачены десятки иранских дронов

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что за минувшие сутки над Восточной провинцией королевства было перехвачено более 30 иранских дронов. На территории провинции расположены основные месторождения нефти и стратегические объекты топливной инфраструктуры.

Как утверждают арабские СМИ и, в частности, телеканал "Аль-Арабия", именно на государства Залива приходится львиная доля иранских ударов. Около 85% ракет и беспилотных летательных аппаратов, выпущенных Ираном, были направлены по арабским странам, и только 15% – по Израилю.