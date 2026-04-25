Иранское минобороны заявило, что Иран производит более 1000 видов оружия

Иран производит более 1000 видов оружия внутри страны, включая ракеты, беспилотники и военные системы, заявил пресс-секретарь иранского министерства обороны Реза Талаи Ник. Его заявление приводит Times of Israel.

"Сегодня более 1000 видов оружия… производятся полностью внутри страны", – сказал он, добавив, что эти возможности являются результатом более чем 25-летних инвестиций в оборонный сектор.

Реза Талаи Ник сказал, что производство распределено по всей стране, поэтому оно может продолжаться даже в случае повреждения некоторых объектов, и добавил, что около 9000 компаний участвуют в поддержке оборонной промышленности.