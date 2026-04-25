x
25 апреля 2026
|
последняя новость: 09:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 апреля 2026
|
25 апреля 2026
|
последняя новость: 09:16
25 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В ПА и секторе Газы начались выборы в местные советы

время публикации: 25 апреля 2026 г., 08:13 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 08:13

В субботу, 25 апреля, в 07:00 в Палестинской автономии и в секторе Газы открылись избирательные участки на выборах в местные советы. Это первое голосование после окончания активных боевых действий, однако оно носит ограниченный характер.

В секторе Газы выборы проходят только в городе Дир аль-Балах, который пострадал в ходе войны меньше других районов. ХАМАС официально не участвует в процессе, поэтому в городе зарегистрированы четыре списка независимых кандидатов и представителей местных кланов.

Центральная избирательная комиссия ПА рассматривает проведение выборов в Газе как "пилотный проект" по возвращению гражданского контроля. Участки закроются в 19:00, а предварительные результаты ожидаются в воскресенье.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook