В ПА и секторе Газы начались выборы в местные советы

В субботу, 25 апреля, в 07:00 в Палестинской автономии и в секторе Газы открылись избирательные участки на выборах в местные советы. Это первое голосование после окончания активных боевых действий, однако оно носит ограниченный характер.

В секторе Газы выборы проходят только в городе Дир аль-Балах, который пострадал в ходе войны меньше других районов. ХАМАС официально не участвует в процессе, поэтому в городе зарегистрированы четыре списка независимых кандидатов и представителей местных кланов.

Центральная избирательная комиссия ПА рассматривает проведение выборов в Газе как "пилотный проект" по возвращению гражданского контроля. Участки закроются в 19:00, а предварительные результаты ожидаются в воскресенье.