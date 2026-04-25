Премьер-министр Пакистана встретился с главой иранского МИДа
время публикации: 25 апреля 2026 г., 15:58 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 16:09
Правительство Пакистана опубликовало в соцсети X сообщение о том, что премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.
Согласно этой публикации, во встрече также принимают участие министр иностранных дел Мухаммад Исхак Дар и начальник штаба сухопутных войск Асим Мунир. Стороны "обсуждают региональную ситуацию".
Ранее Аракчи встретился в Исламабаде с начальником штаба сухопутных войск Пакистана Асимом Муниром.
Согласно сообщению из Ирана, Аракчи передал ему официальный ответ Тегерана на пакистанское предложение, сформулированное в рамках переговоров с Соединенными Штатами.