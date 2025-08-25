Министр транспорта Турции опубликовал видео за рулем и получил штраф за превышение скорости

Министр транспорта Турции Абдул-Кадыр Уралоглу получил штраф после того, как опубликовал в социальных сетях видео, на котором он несется по трассе со скоростью 225 километров в час – почти в два раза быстрее разрешенного.

Видеозапись была снята, когда машина ехала по скоростной полосе шоссе, связывающего Анкару с городом Нигде. Звуковое сопровождением стала турецкая народная музыка и фрагмент выступления президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором он хвалил достижения в сфере инфраструктуры.

Тем, что министр стал посмешищем, дело не ограничилось. Полиция выписала нарушителю штраф в размере 9,267 турецких лир – 226 долларов США. Политик опубликовал в социальных сетях и квитанцию, попросив у граждан страны прощения за свои действия.

Отметим, что ежегодно в Турции происходит около 1,5 миллионов аварий. В 2024 году ДТП унесли жизни 6351 человек.