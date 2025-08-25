Египет усиливает военное присутствие на границе с сектором Газы и Израилем

Согласно сообщениям в арабских СМИ, Египет наращивает военные силы на границе с сектором Газы и Израилем. На север Синайского полуострова направлены около 40 000 военнослужащих, а также дополнительная бронетехника.

Как сообщил военный источник изданию Middle East Eye, армия Египта находится в состоянии наивысшей боевой готовности за последние годы. По его словам, уровень готовности был поднят по прямому указанию президента Абд аль-Фаттаха ас-Сиси.

Источники отмечают, что перемещение сил происходит из-за опасений, что расширение операции ЦАХАЛа на город Газа и массовое перемещение населения могут привести к попыткам незаконного прорыва границы с Египтом.

Отмечается, что Каир согласовал перемещение военных сил на Синайском полуострове с Израилем.