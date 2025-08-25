x
25 августа 2025
|
последняя новость: 20:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 августа 2025
|
25 августа 2025
|
последняя новость: 20:59
25 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Египет усиливает военное присутствие на границе с сектором Газы и Израилем

Газа
Война с ХАМАСом
Египет
ЦАХАЛ
Израиль
время публикации: 25 августа 2025 г., 20:59 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 21:05
Египет усиливает военное присутствие на границе с сектором Газы и Израилем
Amr Nabil /AP

Согласно сообщениям в арабских СМИ, Египет наращивает военные силы на границе с сектором Газы и Израилем. На север Синайского полуострова направлены около 40 000 военнослужащих, а также дополнительная бронетехника.

Как сообщил военный источник изданию Middle East Eye, армия Египта находится в состоянии наивысшей боевой готовности за последние годы. По его словам, уровень готовности был поднят по прямому указанию президента Абд аль-Фаттаха ас-Сиси.

Источники отмечают, что перемещение сил происходит из-за опасений, что расширение операции ЦАХАЛа на город Газа и массовое перемещение населения могут привести к попыткам незаконного прорыва границы с Египтом.

Отмечается, что Каир согласовал перемещение военных сил на Синайском полуострове с Израилем.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 августа 2025

689-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Сирии, Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 августа 2025

Египет и Катар: Нетаниягу пытается выиграть время. Штаб семей заложников: заключите частичную сделку
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 августа 2025

Египет опровергает сообщения СМИ о готовности забрать у ХАМАСа оружие