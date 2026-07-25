Хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по югу Саудовской Аравии

Йеменские хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по городу Джизан, расположенному на юге Саудовской Аравии. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале группировки "Ансар Аллах".

Ранее в тот же день управление гражданской обороны Саудовской Аравии выпустило предупреждение о возможной угрозе для жителей Джизана и Янбу. Предупреждение было опубликовано после того, как хуситы пригрозили ответить на удары саудовских сил по их объектам в Йемене.