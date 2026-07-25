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Наука и Хайтек

Смешивание подсластителей и антидепрессантов может изменить микробиом

Исследования
время публикации: 25 июля 2026 г., 09:36 | последнее обновление: 25 июля 2026 г., 09:39
Смешивание подсластителей и антидепрессантов может изменить микробиом
AP Photo/Business Wire

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что низкокалорийные подсластители могут влиять на кишечную микрофлору, а их сочетание с некоторыми лекарствами – усиливать этот эффект. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Systems Biology.

Исследователи изучили влияние 39 искусственных и натуральных подсластителей на 25 видов бактерий, составляющих микробиом кишечника человека. Оказалось, что около 75% протестированных веществ изменяли рост хотя бы одного вида бактерий. Некоторые подсластители замедляли размножение полезных микроорганизмов или полностью останавливали их рост.

Затем ученые проверили, как подсластители взаимодействуют с другими распространенными веществами, которые люди часто употребляют одновременно с ними: кофеином, пищевыми ароматизаторами и лекарствами. Всего было протестировано 156 различных комбинаций. Более чем в 100 случаях эффект подсластителя менялся: в 34 сочетаниях его воздействие усиливалось, а в 68 – ослабевало.

Наиболее выраженный эффект исследователи обнаружили при сочетании изостевиола – соединения, получаемого из стевии, – с антидепрессантом дулоксетином. Эта комбинация подавляла рост двух видов полезных кишечных бактерий – Roseburia intestinalis и Parabacteroides merdae, которые играют важную роль в поддержании здоровья кишечника и обмена веществ.

Чтобы оценить последствия для всего микробиома, ученые создали искусственное сообщество из 25 видов бактерий. Выяснилось, что сочетание изостевиола и дулоксетина снижало разнообразие микрофлоры, нарушало обмен веществ у бактерий, уменьшало выработку защитной масляной кислоты (бутирата) более чем на 25% и почти вдвое увеличивало выделение глутамина. Кроме того, жидкость из таких бактериальных культур оказалась токсичной для человеческих клеток в лабораторных условиях и снижала выработку белков, участвующих в иммунном ответе.

Авторы подчеркивают, что эксперименты проводились только в лаборатории, а не на людях. Исследование не доказывает, что употребление подсластителей или их сочетание с антидепрессантами наносит вред здоровью человека. Однако полученные результаты показывают, что такие вещества могут взаимодействовать с кишечными бактериями гораздо активнее, чем считалось ранее, и требуют дальнейшего изучения в клинических исследованиях.

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