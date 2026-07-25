Источники в ПА: автомобили с палестинскими номерными знаками обстреляны возле Бейт-Лехема

Как сообщает источники в ПА, группа экстремистов открыла огонь по автомобилям с палестинскими номерными в деревне Абу-Нджейм, расположенной примерно в 10 километрах к юго-востоку от Бейт-Лехема.

Согласно сообщению, группа израильтян вошла в деревню, рассредоточилась по ней и открыла огонь по проезжающим автомобилям.

По данным источников, нападавшие также заблокировали главную дорогу деревни, захватили один из автомобилей и повредили его, после чего покинули этот район.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Палестинские источники сообщают также, что группа израильских поселенцев заняла недостроенный дом к западу от Сальфита в районе Шхема и вывесила на нем израильский флаг. Согласно другому сообщению, поселенцы подожгли грузовик в деревне Уриф, расположенной к югу от Шхема.