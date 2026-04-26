ЦАХАЛ атаковал ракетный расчет "Хизбаллы" и склад с оружием на юге Ливана

В воскресенье, 26 апреля, ЦАХАЛ атаковал с воздуха и при помощи артиллерии боевиков "Хизбаллы" и террористическую инфраструктуру к северу от передовой линии обороны.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что среди целей были боевики, входившие в ракетные расчеты, готовая к запуску ракетная установка, склад с оружием и военные здания. Кроме того, удары были нанесены по боевикам, действовавшим из военного здания, а также по боевику на мотоцикле.