последняя новость: 19:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

ЦАХАЛ атаковал ракетный расчет "Хизбаллы" и склад с оружием на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 26 апреля 2026 г., 17:51 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 18:01
Пресс-служба ЦАХАЛа

В воскресенье, 26 апреля, ЦАХАЛ атаковал с воздуха и при помощи артиллерии боевиков "Хизбаллы" и террористическую инфраструктуру к северу от передовой линии обороны.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что среди целей были боевики, входившие в ракетные расчеты, готовая к запуску ракетная установка, склад с оружием и военные здания. Кроме того, удары были нанесены по боевикам, действовавшим из военного здания, а также по боевику на мотоцикле.

933-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии