26 мая 2026
последняя новость: 03:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

CENTCOM: были нанесены превентивные удары по целям на юге Ирана

Иран
Centcom
Война с Ираном
время публикации: 26 мая 2026 г., 02:34 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 05:38
Телеканал Fox News сообщил со ссылкой на представителя Центрального командования армии США (CENTCOM), что американские силы нанесли удары по целям на юге Ирана "в целях самообороны".

По словам представителя CENTCOM, среди атакованных целей были площадки для запуска ракет, а также катера, которые, как утверждается, пытались установить мины.

Ранее иранское агентство Mehr сообщило о взрывах в портовом городе Бандар-Аббас на юге Ирана.

Официальных данных о пострадавших и масштабах ущерба на момент публикации не приводилось.

Формально продолжает действовать режим прекращения огня между Ираном и США.

