Трамп: иранские запасы обогащенного урана должны быть переданы США или уничтожены

Президент США Дональд Трамп заявил, что запасы обогащенного урана Ирана должны быть немедленно переданы США для вывоза и уничтожения, другой вариант – они могут быть уничтожены на месте или в другом согласованном месте при международном контроле. "Обогащенный уран ("ядерная пыль!") будет либо немедленно передан Соединенным Штатам, чтобы его вывезли и уничтожили, либо, что предпочтительнее, в сотрудничестве и координации с Исламской Республикой Иран, уничтожен на месте или в другом приемлемом месте, при свидетелях из Комиссии по атомной энергии или ее эквивалента", – написал Трамп в Truth Social.

Заявление прозвучало на фоне сообщений The New York Times о продвижении переговоров между США и Ираном. По данным газеты, начальник штаба армии Пакистана фельдмаршал Асим Мунир проинформировал министра иностранных дел Китая Ван И о ходе американо-иранских контактов. Согласно сообщению правительства Китая, на которое ссылается NYT, Мунир заявил Вану, что соглашение "близко к завершению", и выразил надежду, что Китай "сыграет дополнительную роль в дальнейшем".

Ранее издание Wall Street Journal писало, что ход переговоров по иранской сделке замедлился: стороны не могут договориться по двум ключевым вопросам – США требуют от Тегерана более четких обязательств по ядерной программе уже на начальном этапе, а Иран настаивает на конкретных гарантиях снятия санкций и разморозки активов. В Вашингтоне опасаются, что Иран затянет решение ядерного вопроса, получив первые послабления.

Ещё в начале выходных администрация Трампа заявляла, что сделка близка, однако к воскресенью президент дал понять, что не намерен торопиться. Трамп оказался под давлением "ястребов" в Республиканской партии, обеспокоенных тем, что соглашение откроет Ормузский пролив и ослабит экономическое давление на Иран, но не затронет его ядерную программу. Представитель иранского МИД заявил в понедельник, что по многим вопросам достигнут прогресс, однако до соглашения пока далеко.

По данным WSJ, стороны работают над меморандумом о взаимопонимании, который предусматривает прекращение боевых действий и снятие ограничений на судоходство в Ормузском проливе на 30 дней, с последующим переходом к переговорам по ядерной программе. Арабские страны, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, поддерживают сделку, но настаивают на включении в документ гарантий свободы навигации в проливе. Израиль, в свою очередь, обеспокоен тем, что соглашение ослабит давление на Тегеран и ограничит свободу действий Иерусалима, в частности в борьбе с "Хизбаллой" в Ливане.

Накануне Трамп сообщил, что США и Иран близки к соглашению, которое должно включать открытие Ормузского пролива и урегулирование вопроса иранской ядерной программы. В отдельном заявлении он также назвал присоединение арабских и мусульманских стран к "Соглашениям Авраама" частью более широкой сделки по Ирану, перечислив среди стран, от которых он ожидает такого шага, Саудовскую Аравию, Катар, Пакистан, Турцию, Египет и Иорданию. По словам Трампа, отказ от присоединения будет рассматриваться как "проявление дурных намерений" и может привести к исключению таких стран из сделки по Ирану.