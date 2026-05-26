Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 26 мая, температура существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 12-25 градуса, в Тель-Авиве – 19-25, в Хайфе – 18-24, в Эйлате – 21-32, в Беэр-Шеве – 16-27, на побережье Мертвого моря – 21-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-25, в Ариэле – 14-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-29, на Голанских высотах – 14-30.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн 20-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В среду-пятницу – переменная облачность, температура без существенных изменений. В субботу-понедельник ожидается постепенное повышение температуры.