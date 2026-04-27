ЦАХАЛ нанес удары по более чем 20 объектам "Хизбаллы" в Ливане
время публикации: 27 апреля 2026 г., 22:50 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 22:53
Армия обороны Израиля в понедельник, 27 апреля, атаковала свыше 20 объектов инфраструктуры "Хизбаллы" в долине Бекаа и на юге Ливана.
По данным пресс-службы ЦАХАЛа, среди пораженных целей – склады вооружений, пусковые установки и военные сооружения.
В долине Бекаа был уничтожен объект, использовавшийся для производства и хранения боеприпасов, на котором незадолго до удара была зафиксирована деятельность по восстановлению.
На юге Ливана удары пришлись по позициям, с которых велись ракетные обстрелы территории Израиля.
В ЦАХАЛе заявили, что армия продолжит действовать против угроз израильским гражданам и военнослужащим в соответствии с решениями политического руководства страны.