27 апреля 2026
последняя новость: 17:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Бахрейн лишил гражданства 69 человек "за одобрение действий Ирана"

Война с Ираном
время публикации: 27 апреля 2026 г., 17:46 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 17:46

Власти Бахрейна аннулировали гражданство 69 человек, публично одобрявших атаки Ирана, а также обвиненных в связях с иностранными структурами.

Издание "Аль-Билад" пишет, что решение было принято по указанию короля Хамада бин Исы Аль Халифы на основании закона о гражданстве, предусматривающего лишение гражданства за действия, наносящие ущерб интересам королевства, или нарушение обещания сохранять лояльность стране.

Издание приводит список из 69 имен и указывает, что все эти лица родились не в Бахрейне.

В правительстве заявили, что компетентные органы продолжают проверку и пересмотр того, кто заслуживает бахрейнского гражданства, а кто – нет. Бахрейн, где значительную часть населения составляют шииты, неоднократно обвинял Иран во вмешательстве во внутренние дела королевства.

// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 27 апреля 2026

NBC: ущерб, нанесенный Ираном американским базам, значительно выше, чем сообщалось ранее
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 апреля 2026

Король Бахрейна объявил: за подрыв национальной безопасности будут лишать гражданства