Бахрейн лишил гражданства 69 человек "за одобрение действий Ирана"

Власти Бахрейна аннулировали гражданство 69 человек, публично одобрявших атаки Ирана, а также обвиненных в связях с иностранными структурами.

Издание "Аль-Билад" пишет, что решение было принято по указанию короля Хамада бин Исы Аль Халифы на основании закона о гражданстве, предусматривающего лишение гражданства за действия, наносящие ущерб интересам королевства, или нарушение обещания сохранять лояльность стране.

Издание приводит список из 69 имен и указывает, что все эти лица родились не в Бахрейне.

В правительстве заявили, что компетентные органы продолжают проверку и пересмотр того, кто заслуживает бахрейнского гражданства, а кто – нет. Бахрейн, где значительную часть населения составляют шииты, неоднократно обвинял Иран во вмешательстве во внутренние дела королевства.