Командующий CENTCOM представил Трампу сценарии действий против Ирана

Командующий Центральным командованием армии США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер провел для президента США Дональда Трампа закрытый брифинг о возможных военных вариантах действий против Ирана. О брифинге сообщает ABC News.

По данным ABC, в брифинге участвовал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Источники ABC утверждают, что сценарий совместной американо-израильской операции против Ирана остается "на столе" и продолжает рассматриваться.

Другие подробности не публикуются.

Телеканал MSNBC сообщил, что министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выступающий посредником в переговорах между США и Ираном, встретится 27 февраля с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и другими официальными лицами в Вашингтоне. Переговоры будут проводиться с целью предотвращения американского нападения на Иран.

Дж. Д. Вэнс заявил в интервью газете The Washington Post, что даже если президент Дональд Трамп решит атаковать Иран, "нет никакой возможности", чтобы такие атаки привели к втягиванию Соединенных Штатов в затяжную войну, которая продлится годы. Вэнс сказал, что не знает, какое решение примет Трамп в отношении Ирана, и описал варианты, включающие военные удары, "чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие", или решение проблемы "дипломатическими средствами".

Третий раунд американо-иранских переговоров

Посланники Белого дома Джаред Кушнер и Стив Виткофф были разочарованы тем, что услышали от иранской стороны на переговорах в Женеве, сообщает Reuters, при этом посредник из Омана заявил, что США и Иран добились значительного прогресса на переговорах об иранской ядерной программе.

Министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди сообщил, что после завершения переговоров в Швейцарии стороны проведут консультации в своих столицах, а затем в Вене пройдут технические обсуждения возобновления переговоров.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также заявил о "хорошем прогрессе" на непрямых переговорах. Сообщается, что в ходе переговоров Иран заявил о своем категорическом отказе передать имеющийся в распоряжении режима аятолл уран и разрушить ядерные объекты. Аракчи подчеркнул, что "Иран имеет полное право на обогащение урана". Глава МИД Ирана заявил, что прошедший в Женеве раунд переговоров был "одним из наиболее серьезных".

Между тем, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не будет обладать ядерным оружием, поскольку так пообещал духовный лидер Ирана Али Хаменеи, сообщает "Аль-Уасат". "Духовный лидер нашего народа не может лгать, – заявил Пезешкиан в эфире государственного телевидения Ирана. – Если он объявляет, что у нас не будет ядерного оружия, значит, его не будет. Даже если я хотел бы сделать это, я не могу – из-за моих убеждений".