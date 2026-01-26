x
26 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

В Катаре проходят совместные военные учения стран Персидского залива и США

США
Иран
Учения
ОАЭ
Саудовская Аравия
время публикации: 26 января 2026 г., 00:17 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 00:17
В Катаре проходят совместные военные учения стран Персидского залива и США
AP Photo/MC1 (SW/AW) Martin Cuaron

В Катаре стартовали военные учения с участием США и всех государств, входящих в Совет сотрудничества Персидского залива. В 11-дневных маневрах участвуют ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман и Кувейт.

План учений "Безопасность Персидского залива-4" предусматривает более 70 сценариев. Участники отрабатывают совместные действия по борьбе с терроризмом, по подавлению массовых беспорядков, противодействию киберугрозам, охране границ и ликвидации стихийных бедствий. Основной упор делается на взаимодействии между подразделениями, обмене информацией и готовности к быстрому развертыванию.

Издание Gulf Times пишет, что учения завершатся 4 февраля. По их итогам страны-участницы проведут совместную оценку результатов для совершенствования механизмов коллективной безопасности в регионе.

Ближний Восток
