В Катаре проходят совместные военные учения стран Персидского залива и США

В Катаре стартовали военные учения с участием США и всех государств, входящих в Совет сотрудничества Персидского залива. В 11-дневных маневрах участвуют ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман и Кувейт.

План учений "Безопасность Персидского залива-4" предусматривает более 70 сценариев. Участники отрабатывают совместные действия по борьбе с терроризмом, по подавлению массовых беспорядков, противодействию киберугрозам, охране границ и ликвидации стихийных бедствий. Основной упор делается на взаимодействии между подразделениями, обмене информацией и готовности к быстрому развертыванию.

Издание Gulf Times пишет, что учения завершатся 4 февраля. По их итогам страны-участницы проведут совместную оценку результатов для совершенствования механизмов коллективной безопасности в регионе.