Хуситы угрожают возобновить атаки на суда, "Катаиб Хизбалла" вербует смертников

Действующие в Йемене хуситы сообщили, что поддержат Иран в случае возможного американского или израильского удара, пригрозив возобновить атаки против международного судоходства на южных подступах к Суэцкому Каналу.

Каналы хуситов публикуют видео, на которых запечатлены предыдущие удары, нанесенные ими по торговым судам. Изображение сопровождается надписью: "Скоро". Напомним: в ходе войны Израиля против ХАМАСа хуситы предприняли более 100 атак на суда, была атакована и территория еврейского государства.

Ранее с угрозами выступила иракская шиитская группировка "Катаиб Хизбалла", считающаяся частью вооруженных сил Ирака, но на деле подчиняющаяся иранскому Корпусу стражей Исламской революции. Она сообщила, что любое нападение на Иран вызовет в регионе "тотальную войну".

Сайт иранской оппозиции Iran International утверждает, что "Катаиб Хизбалла" начала мобилизацию террористов-смертников для участия в будущем конфликте и публикует фото, на котором видны мужчины в погребальных одеяниях, подписывающие соответствующие документы.

Отметим: президент США Дональд Трамп в интервью израильскому телеканалу "Кешет-12" заявил, что ситуация с Ираном "по-прежнему нестабильна". При этом он отказался ответить на вопрос, какому из вариантов, предложенных ему командой советников, он отдает предпочтение.

Он заявил, что авианосец Abraham Lincoln прибыл в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке. Президент Трамп отметил, что военная армада США у берегов Ирана уже значительно больше той, что была сформирована возле Венесуэлы.

При этом Трамп не исключил возможности дипломатического урегулирования конфликта с Ираном. "Они хотят заключить сделку. Я это знаю. Они звонили много раз. Они хотят говорить", – сказал он. При этом он не уточнил, что может стать предметом переговоров с Тегераном.