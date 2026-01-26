x
Ближний Восток

Reuters: Россия эвакуирует военных из Сирийского Курдистана

Россия
Сирия
Курды
время публикации: 26 января 2026 г., 21:25 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 21:35
Reuters: Россия эвакуирует военных из Сирийского Курдистана
AP Photo/Leo Correa

Россия выводит военных с базы, расположенной в аэропорту города Камышлы на северо-востоке Сирии. Они были развернуты здесь в 2019 году в рамках миссии по разделению курдских ополченцев и протурецких формирований, для обеспечения совместного с Турцией патрулирования.

Речь идет о достаточно небольшом контингенте. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на сирийские источники, оборудование и вооружения перебрасываются на авиабазу Хмеймим на западе Сирии. Сюда же будет направлена часть военнослужащих, остальные вернутся в Россию.

Камышлы – фактическая столица Сирийского Курдистана. В последние недели правительственные войска провели здесь операцию против "Сирийских демократических сил", в ходе которой была ликвидирована автономия, созданная курдами в годы гражданской войны. Курдам пришлось подписать соглашение, закрепляющее их поражение.

Напомним, что Россия оказывала покровительство предыдущему президенту Сирии Башару Асаду, который после свержения бежал с семьей в Москву. Она ведет с нынешнем руководством страны переговоры, чтобы сохранить авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу Тартус, но договоренностей по данному вопросу не достигнуто.

