Трамп в интервью израильскому телеканалу заявил, что Иран заинтересован в переговорах

Президент США Дональд Трамп в интервью израильскому телеканалу "Кешет-12" заявил, что ситуация с Ираном "по-прежнему нестабильна". При этом он отказался ответить на вопрос, какому из вариантов, предложенных ему командой советников, он отдает предпочтение.

Он заявил, что авианосец Abraham Lincoln прибыл в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке.

Президент Трамп отметил, что военная армада США у берегов Ирана уже значительно больше той, что была сформирована возле Венесуэлы.

При этом Трамп не исключил возможности дипломатического урегулирования конфликта с Ираном. "Они хотят заключить сделку. Я это знаю. Они звонили много раз. Они хотят поговорить", – сказал он. При этом он не уточнил, что может стать предметом переговоров с Тегераном.