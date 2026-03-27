Fars: КСИР предупредил о возможных ударах по ряду объектов в Бейруте, Джибути и Дамаске

Иранское агентство Fars сообщило, что командование "Корпуса стражей исламской революции" предупредило о возможности ударов по ряду объектов в регионе, которые, как утверждается, используются американскими военными, а также израильскими, американскими и британскими советниками и экспертами.

По данным Fars, речь идет, в частности, о районе старого аэропорта Бейрута (Ливан), международном аэропорту Джибути, отелях Four Seasons и Sheraton, а также комплексе Республиканского дворца в Дамаске.

Иранская сторона утверждает, что после ударов по американской инфраструктуре на Ближнем Востоке военнослужащие США якобы начали использовать гражданские объекты в Ливане, Сирии и Джибути в качестве мест размещения и координации.

Fars также передавало, что предупреждение распространяется на любые объекты, где находятся иностранные военные.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял, что американские военные якобы покинули базы в странах Персидского залива и укрываются в гостиницах и офисах, используя гражданское население как "живой щит".