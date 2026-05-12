ЦАХАЛ: менее чем за месяц были ликвидированы свыше 350 боевиков "Хизбаллы". Видео
время публикации: 12 мая 2026 г., 09:00 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 08:59
ЦАХАЛ сообщил, что с начала действия договоренностей о прекращении огня (17 апреля) ВВС Израиля атаковали более 1100 объектов "Хизбаллы" в Южном Ливане, а силы армии ликвидировали более 350 боевиков организации.
Среди пораженных целей – здания военного назначения, из которых действовали боевики "Хизбаллы", склады вооружений, заряженные и готовые к запуску пусковые установки, а также другие объекты инфраструктуры.
Как утверждает ЦАХАЛ, эти действия были связаны с нарушениями со стороны "Хизбаллы", продолжавшей террористическую деятельность на юге Ливана.