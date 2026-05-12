Бунт в Лейбористкой партии. Десятки парламентариев требуют отставки Стармера

Уже более 70 депутатов Палаты общин от Лейбористской партии призвали премьер-министра Кира Стармера подать в отставку в связи с поражением на местных выборах. Министры пока воздерживаются от публичных призывов.

Согласно уставу, кандидат, собравший голоса 20% парламентской фракции – в нынешнем парламенте это 81 депутат – имеет право потребовать проведения внутрипартийных выборов. Стармер находится в опасной близости к этому порогу, и нынешний день станет критическим.

Шесть депутатов подали в отставку с постов министерских помощников, однако никто из министров пока не последовал их примеру публично. В то же время несколько членов кабинета обратились к премьер-министру с призывом определить процедуру передачи власти. Среди них министр иностранных дел Ивет Купер и глава МВД Шабана Махмуд.

11 мая Стармер провел пресс-конференцию, сообщив, что не намерен уходить с поста главы правительства. "Постоянная смена лидеров при правительстве консерваторов обошла нашей стране очень дорого. Расплачиваться пришлось народу. Лейбористы не обрекут страну на подобное", – заявил он.