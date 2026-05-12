12 мая 2026
Серийная подательница представительских исков заплатит 35 тысяч шекелей судебных издержек

Судебные решения
время публикации: 12 мая 2026 г., 09:04 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 09:04
Окружной суд Центрального округа отклонил ходатайство о принятии к рассмотрению представительского иска против сети KSP в связи с обвинениями в нарушении сетью обязательств по маркировке импортируемых товаров и приложению к ним инструкций на иврите.

Ходатайство об утверждении представительского иска было подано заявительницей через ее мужа, который неоднократно подавал от своего имени, от имени заявительницы и других родственников ходатайства о принятии к рассмотрению представительских исков.

Судья Кармит Бен-Элиэзер постановила, что в иске речь идет о незначительных и единичных нарушениях, не дающих оснований для ведения представительского разбирательства.

Она также подвергла критике само обращение в суд и обязала заявительницу возместить KSP судебные издержки в размере 35000 шекелей.

В своем постановлении судья Бен-Элиэзер постановила, что, хотя ведение коллективного иска в коммерческих целях само по себе не является предосудительным, этот аргумент не может служить оправданием систематических действий, единственная цель которых - целенаправленный поиск ничтожных нарушений исключительно ради подачи коллективного иска, сопряженного с высокими издержками для сети и суда и заведомо не способного принести реальной пользы никому, кроме ожидаемого вознаграждения и гонорара для заявительницы и её представителя.

"Подобные действия граничат со злоупотреблением важным инструментом коллективного иска и не могут быть приняты", - постановила судья.

