ЦАХАЛ предупредил об ударах по городу Тир и призвал всех жителей эвакуироваться

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке обратилась с экстренным призывом к жителям ливанского города Тир (Сур) и окрестных лагерей и кварталов – Шабриха, Джаль аль-Бахр, Рашидия, Бурдж эш-Шамали, Эль-Басс – немедленно эвакуироваться на север, за реку Захрани.

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что "Хизбалла" нарушила соглашение о прекращении огня и наносит удары по территории Израиля, в связи с чем армия вынуждена действовать решительно против боевиков.