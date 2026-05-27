27 мая 2026
последняя новость: 18:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

ЦАХАЛ предупредил об ударах по городу Тир и призвал всех жителей эвакуироваться

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
время публикации: 27 мая 2026 г., 17:02 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 17:04
Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке обратилась с экстренным призывом к жителям ливанского города Тир (Сур) и окрестных лагерей и кварталов – Шабриха, Джаль аль-Бахр, Рашидия, Бурдж эш-Шамали, Эль-Басс – немедленно эвакуироваться на север, за реку Захрани.

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что "Хизбалла" нарушила соглашение о прекращении огня и наносит удары по территории Израиля, в связи с чем армия вынуждена действовать решительно против боевиков.

