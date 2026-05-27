последняя новость: 17:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Иранское ТВ опубликовало черновик меморандума о взаимопонимании с США

время публикации: 27 мая 2026 г., 16:17 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 16:19
Государственный телеканал Ирана IRIB опубликовал сведения о "предварительном и неофициальном" проекте меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

Телеканал утверждает, что документ предусматривает отвод американских вооруженных сил из района Ирана и снятие морской блокады иранских портов. В обмен Тегеран обязуется в течение месяца восстановить довоенный объем коммерческого судоходства через Ормузский пролив. Управление гражданским судоходством в проливе будет осуществляться Ираном совместно с Оманом; на военные суда эти договоренности не распространяются.

Телеканал CNN отмечает, что IRIB считается рупором консервативного крыла иранского руководства. В его сообщении подчеркивается, что рамки соглашения еще не согласованы окончательно: стороны продолжают работать над формулировками. В случае достижения окончательной договоренности в течение 60 дней меморандум будет утвержден в виде обязывающей резолюции Совета Безопасности ООН.

Вашингтон пока не комментирует информацию иранского телеканала.

