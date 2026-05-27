Авария произошла на энергетическом предприятии на юге Ирана

В среду, 27 мая, на предприятии компании "Демавенд Энерджи" в Асалуйе (провинция Бушер, юг Ирана) произошла авария в блоке воздухоснабжения. Агентство "Мехр" сообщило, что в результате инцидента один работник погиб и еще двое получили травмы.

По сообщению пресс-службы компании, спасательные и аварийные бригады были направлены на место сразу после происшествия. Пострадавшие получили первую помощь в заводском медпункте и были переведены в медицинские учреждения для дальнейшего лечения.

Компания сообщила, что ведется расследование причин аварии.