Рабочий погиб на стройплощадке в Иерусалиме
время публикации: 27 мая 2026 г., 17:36 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 17:36
Иностранный рабочий (примерно 40 лет) погиб на строительной площадке на улице Гершона Шакеда в Иерусалиме после того, как на него упал тяжелый предмет.
Прибывшие на место парамедики "Маген Давид Адом" обнаружили пострадавшего без сознания, пульса и дыхания с тяжелыми травмами. Была констатирована смерть мужчины.
Ведется расследование обстоятельств гибели рабочего.
