Рабочий погиб на стройплощадке в Иерусалиме

Иностранный рабочий (примерно 40 лет) погиб на строительной площадке на улице Гершона Шакеда в Иерусалиме после того, как на него упал тяжелый предмет.

Прибывшие на место парамедики "Маген Давид Адом" обнаружили пострадавшего без сознания, пульса и дыхания с тяжелыми травмами. Была констатирована смерть мужчины.

Ведется расследование обстоятельств гибели рабочего.