ЦАХАЛ: в Ливане ликвидирован боевик, ответственный за гибель майора Итамара Сапира

Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию боевика, ответственного за гибель 27-летнего майора резерва Итамара Сапира.

Итамар Сапир был убит в ходе столкновения в деревне Кауза на юге Ливана 19 мая. Боевик, открывший огонь по израильским военным, прятался в церкви.

Бойцы 551-й резервной бригады "Хицей а-Эш" открыли ответный огонь. Позднее боевик был обнаружен входящим в здание рядом с церковью и уничтожен огнем из танковых орудий и авиаударом.