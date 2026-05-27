27 мая 2026
последняя новость: 18:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
ЦАХАЛ: в Ливане ликвидирован боевик, ответственный за гибель майора Итамара Сапира

время публикации: 27 мая 2026 г., 17:16 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 17:16
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию боевика, ответственного за гибель 27-летнего майора резерва Итамара Сапира.

Итамар Сапир был убит в ходе столкновения в деревне Кауза на юге Ливана 19 мая. Боевик, открывший огонь по израильским военным, прятался в церкви.

Бойцы 551-й резервной бригады "Хицей а-Эш" открыли ответный огонь. Позднее боевик был обнаружен входящим в здание рядом с церковью и уничтожен огнем из танковых орудий и авиаударом.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 мая 2026

964-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 мая 2026

На юге Ливана погиб 27-летний майор Итамар Сапир