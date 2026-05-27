ЦАХАЛ: в Ливане ликвидирован боевик, ответственный за гибель майора Итамара Сапира
время публикации: 27 мая 2026 г., 17:16 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 17:16
Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию боевика, ответственного за гибель 27-летнего майора резерва Итамара Сапира.
Итамар Сапир был убит в ходе столкновения в деревне Кауза на юге Ливана 19 мая. Боевик, открывший огонь по израильским военным, прятался в церкви.
Бойцы 551-й резервной бригады "Хицей а-Эш" открыли ответный огонь. Позднее боевик был обнаружен входящим в здание рядом с церковью и уничтожен огнем из танковых орудий и авиаударом.