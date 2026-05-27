Вашингтон предупредил Израиль, что самолеты ВВС США покинут "Бен-Гурион" после сделки с Ираном

По данным новостной службы N12, Вашингтон уведомил власти Израиля, что в случае подписания соглашения с Ираном все самолеты-заправщики ВМС США покинут аэропорт "Бен-Гурион". Их переброска на авиабазы в Европе будет осуществлена в течение 72 часов, при этом самолеты будут находиться в режиме готовности на случай возобновления боевых действий.

Днем ранее СМИ сообщили, что министр транспорта Мири Регев обратилась к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, министру обороны Исраэлю Кацу и главе Совета национальной безопасности Гилю Райху с требованием убрать американские самолеты-заправщики из международного аэропорта. По словам Регев, их присутствие практически парализует гражданское авиасообщение, так как самолеты занимают свободные стоянки, и сейчас пропускная способность аэропорта значительно ниже потребностей страны.

В министерстве транспорта считают, что военные самолеты США могут быть перебазированы на объекты ВВС Израиля без ущерба для оперативной деятельности.

Государственный телеканал Ирана IRIB сообщил 27 мая о существенном прогрессе на переговорах с США. Телеканал утверждает, что Тегеран получил черновик меморандума о взаимопонимании.

По данным телеканала, документ предусматривает отвод американских вооруженных сил из района Ирана и снятие морской блокады иранских портов. В обмен Тегеран обязуется в течение месяца восстановить довоенный объем коммерческого судоходства через Ормузский пролив. Управление гражданским судоходством в проливе будет осуществляться Ираном совместно с Оманом; на военные суда эти договоренности не распространяются.

При этом телеканал отмечает, что рамки соглашения еще не согласованы окончательно, стороны продолжают работать над формулировками.

