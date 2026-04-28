"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели на юге Ливана

Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что утром 28 апреля ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе деревни Заутар аш-Шаркия, на юге Ливана, примерно в 8 км от израильской границы.

Ночью ливанские источники сообщали, что ЦАХАЛ нанес авиаудары по целям в окрестностях Джабаль аль-Батим и Калилы, на юге Ливана.

ЦАХАЛ пока не комментирует.