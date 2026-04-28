28 апреля 2026
|
последняя новость: 05:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 апреля 2026
|
28 апреля 2026
|
последняя новость: 05:58
28 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Iran International: власти Ирана опасаются возобновления массовых протестов

Иран
Акции протеста
время публикации: 28 апреля 2026 г., 05:06 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 06:01
Iran International: власти Ирана опасаются возобновления массовых протестов
AP Photo/Vahid Salemi

Сайт Iran International, связанный с иранской оппозицией, сообщает со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением, что Высший совет национальной безопасности Ирана провел совещание из-за растущих опасений перед возобновлением массовых протестов.

По сведениям издания, заседание было созвано после внутренних оценок и докладов, предупреждавших о возможных волнениях в ближайшие дни.

Источники Iran International утверждают, что главным фактором риска власти считают ухудшение экономической ситуации: рост цен, безработицу, ущерб нефтяной, нефтехимической и сталелитейной промышленности, а также последствия длительных перебоев с интернетом.

В представленных на совещании оценках говорилось, что экономика Ирана может не выдержать более шести-восьми недель морской блокады, отмечается в публикации.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 апреля 2026

Отключение интернета в Иране продолжается более 1000 часов
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 апреля 2026

В Иране казнен 18-летний участник антиправительственных демонстраций