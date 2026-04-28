Iran International: власти Ирана опасаются возобновления массовых протестов

Сайт Iran International, связанный с иранской оппозицией, сообщает со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением, что Высший совет национальной безопасности Ирана провел совещание из-за растущих опасений перед возобновлением массовых протестов.

По сведениям издания, заседание было созвано после внутренних оценок и докладов, предупреждавших о возможных волнениях в ближайшие дни.

Источники Iran International утверждают, что главным фактором риска власти считают ухудшение экономической ситуации: рост цен, безработицу, ущерб нефтяной, нефтехимической и сталелитейной промышленности, а также последствия длительных перебоев с интернетом.

В представленных на совещании оценках говорилось, что экономика Ирана может не выдержать более шести-восьми недель морской блокады, отмечается в публикации.